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سعر EDUM (EDUM) المباشر لليوم هو USD 0.488735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.51M . يتم تحديث سعر EDUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EDUM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.05K - تغيير سعر EDUM خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.13M

أداء سعر EDUM (EDUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ +0.00107399 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ -0.0104102021 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ -0.0175797002 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ -0.018938578975191 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00107399 +0.22% 30 يوم $ -0.0104102021 -2.13% 60 يوم $ -0.0175797002 -3.59% 90 يوم $ -0.018938578975191 -3.73%

تحليل سعر EDUM (EDUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EDUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.485056$ 0.485056 $ 0.485056 24 ساعة مرتفع $ 0.490916$ 0.490916 $ 0.490916 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) +0.47%

معلومات سوق EDUM (EDUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: