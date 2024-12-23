سعر EDUM (EDUM)
سعر EDUM (EDUM) المباشر لليوم هو USD 0.488735. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.51M. يتم تحديث سعر EDUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EDUM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.05K
- تغيير سعر EDUM خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.13M
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خلال اليوم، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ +0.00107399 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ -0.0104102021 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ -0.0175797002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EDUM مقابل USD هو $ -0.018938578975191 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00107399
|+0.22%
|30 يوم
|$ -0.0104102021
|-2.13%
|60 يوم
|$ -0.0175797002
|-3.59%
|90 يوم
|$ -0.018938578975191
|-3.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EDUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+0.22%
+0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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