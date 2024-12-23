سعر eBTC (EBTC)
سعر eBTC (EBTC) المباشر لليوم هو USD 95,399. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.86M. يتم تحديث سعر EBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق eBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02M
- تغيير سعر eBTC خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.79
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EBTC.
خلال اليوم، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ -1,901.96485898943 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ -2,435.0308553000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ +42,376.3407389000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ +32,411.6258671144 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,901.96485898943
|-1.95%
|30 يوم
|$ -2,435.0308553000
|-2.55%
|60 يوم
|$ +42,376.3407389000
|+44.42%
|90 يوم
|$ +32,411.6258671144
|+51.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر eBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
-1.95%
-7.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EBTC إلى AUD
A$152,638.4
|1 EBTC إلى GBP
￡75,365.21
|1 EBTC إلى EUR
€90,629.05
|1 EBTC إلى USD
$95,399
|1 EBTC إلى MYR
RM429,295.5
|1 EBTC إلى TRY
₺3,356,136.82
|1 EBTC إلى JPY
¥14,930,897.49
|1 EBTC إلى RUB
₽9,804,155.23
|1 EBTC إلى INR
₹8,103,191.06
|1 EBTC إلى IDR
Rp1,538,693,332.97
|1 EBTC إلى PHP
₱5,613,277.16
|1 EBTC إلى EGP
￡E.4,852,947.13
|1 EBTC إلى BRL
R$580,025.92
|1 EBTC إلى CAD
C$136,420.57
|1 EBTC إلى BDT
৳11,353,434.99
|1 EBTC إلى NGN
₦147,675,744.02
|1 EBTC إلى UAH
₴3,984,816.23
|1 EBTC إلى VES
Bs4,865,349
|1 EBTC إلى PKR
Rs26,447,464.77
|1 EBTC إلى KZT
₸49,894,630.99
|1 EBTC إلى THB
฿3,261,691.81
|1 EBTC إلى TWD
NT$3,112,869.37
|1 EBTC إلى CHF
Fr84,905.11
|1 EBTC إلى HKD
HK$741,250.23
|1 EBTC إلى MAD
.د.م955,897.98