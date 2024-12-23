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سعر eBTC (EBTC) المباشر لليوم هو USD 95,399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.86M . يتم تحديث سعر EBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق eBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02M - تغيير سعر eBTC خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.79

أداء سعر eBTC (EBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ -1,901.96485898943 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ -2,435.0308553000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ +42,376.3407389000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر eBTC مقابل USD هو $ +32,411.6258671144 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,901.96485898943 -1.95% 30 يوم $ -2,435.0308553000 -2.55% 60 يوم $ +42,376.3407389000 +44.42% 90 يوم $ +32,411.6258671144 +51.46%

تحليل سعر eBTC (EBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر eBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,440$ 93,440 $ 93,440 24 ساعة مرتفع $ 97,800$ 97,800 $ 97,800 عالية طوال الوقت $ 107,507$ 107,507 $ 107,507 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -7.25%

معلومات سوق eBTC (EBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: