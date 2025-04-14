سعر earl (EARL)
سعر earl (EARL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.19K. يتم تحديث سعر EARL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق earl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر earl خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.53M
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خلال اليوم، كان سعر earl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر earl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر earl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر earl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-19.34%
|60 يوم
|$ 0
|-54.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر earl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-0.28%
+15.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$EARL is Memecoin on Solana network, $EARL is here to make memecoins great again. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $EARL is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. With $EARL, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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