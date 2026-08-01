سعر Durovs Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Durovs Dog (PYONYA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PYONYA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PYONYA.

يحتل Durovs Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 130,814، مع عرض متداول قدره 923.51M PYONYA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PYONYA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PYONYA بمقدار +6.84% خلال الساعة الماضية و-35.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.64K.

معلومات سوق Durovs Dog (PYONYA)

القيمة السوقية $ 130.81K$ 130.81K $ 130.81K الحجم (24 ساعة) $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K إمداد دورة التداول 923.51M 923.51M 923.51M إجمالي العرض 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

القيمة السوقية الحالية لـ Durovs Dog هي $ 130.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.64K. العرض المتداول لـ PYONYA يبلغ 923.51M، مع إجمالي عرض 923505575.004138. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.65K.