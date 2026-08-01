سعر DungeonClaw اليوم

السعر المباشر لمشروع DungeonClaw (DCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DCLAW.

يحتل DungeonClaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,360.69، مع عرض متداول قدره 100.00B DCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DungeonClaw (DCLAW)

القيمة السوقية $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DungeonClaw هي $ 14.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.36K.