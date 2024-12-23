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سعر DucatusX (DUCX) المباشر لليوم هو USD 0.00885573 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M . يتم تحديث سعر DUCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DucatusX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.31K - تغيير سعر DucatusX خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 278.03M

أداء سعر DucatusX (DUCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ -0.0002533907 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ -0.0006383892 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ -0.0002533907 -2.86% 60 يوم $ -0.0006383892 -7.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DucatusX (DUCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DucatusX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00876388$ 0.00876388 $ 0.00876388 24 ساعة مرتفع $ 0.00888934$ 0.00888934 $ 0.00888934 عالية طوال الوقت $ 0.198591$ 0.198591 $ 0.198591 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -0.51%

معلومات سوق DucatusX (DUCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: