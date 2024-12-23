سعر DucatusX (DUCX)
سعر DucatusX (DUCX) المباشر لليوم هو USD 0.00885573. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M. يتم تحديث سعر DUCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DucatusX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.31K
- تغيير سعر DucatusX خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 278.03M
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خلال اليوم، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ -0.0002533907 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ -0.0006383892 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DucatusX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ -0.0002533907
|-2.86%
|60 يوم
|$ -0.0006383892
|-7.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DucatusX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
+0.41%
-0.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX
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