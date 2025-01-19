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سعر DREAM by Virtuals (DREAM) المباشر لليوم هو USD 0.00112292 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر DREAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DREAM by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.38K - تغيير سعر DREAM by Virtuals خلال اليوم هو -38.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.46M

أداء سعر DREAM by Virtuals (DREAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DREAM by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00070440686675064 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DREAM by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DREAM by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DREAM by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00070440686675064 -38.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DREAM by Virtuals (DREAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DREAM by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111704$ 0.00111704 $ 0.00111704 24 ساعة مرتفع $ 0.00183315$ 0.00183315 $ 0.00183315 عالية طوال الوقت $ 0.00279417$ 0.00279417 $ 0.00279417 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -38.54% تغير السعر (7 أيام) -42.88%

معلومات سوق DREAM by Virtuals (DREAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: