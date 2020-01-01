توكنوميكس DREAM by Virtuals (DREAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DREAM by Virtuals (DREAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DREAM by Virtuals (DREAM) DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM). الموقع الرسمي: https://www.deckardsdreams.net/ اشتر DREAM الآن!

توكنوميكس DREAM by Virtuals (DREAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DREAM by Virtuals (DREAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 43.39K $ 43.39K $ 43.39K إجمالي العرض: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M العرض المتداول: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.39K $ 43.39K $ 43.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00279417 $ 0.00279417 $ 0.00279417 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DREAM by Virtuals (DREAM)

توكنوميكس DREAM by Virtuals (DREAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DREAM by Virtuals (DREAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DREAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DREAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DREAM، استكشف السعر المباشر لتوكن DREAM!

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