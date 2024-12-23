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سعر Dork Lord (DORKY) المباشر لليوم هو USD 0.03304716 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.29M . يتم تحديث سعر DORKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dork Lord الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.58K - تغيير سعر Dork Lord خلال اليوم هو -21.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M

أداء سعر Dork Lord (DORKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ -0.00927035999709549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ -0.0163183538 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00927035999709549 -21.90% 30 يوم $ -0.0163183538 -49.37% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dork Lord (DORKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dork Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02569831$ 0.02569831 $ 0.02569831 24 ساعة مرتفع $ 0.04766615$ 0.04766615 $ 0.04766615 عالية طوال الوقت $ 0.151224$ 0.151224 $ 0.151224 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -21.90% تغير السعر (7 أيام) -45.43%

معلومات سوق Dork Lord (DORKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: