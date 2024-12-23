سعر Dork Lord (DORKY)

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مخطط سعر Dork Lord (DORKY) المباشر

$0.03304716
$0.03304716$0.03304716
-21.90%(1D)

سعر Dork Lord (DORKY) لليوم

سعر Dork Lord (DORKY) المباشر لليوم هو USD 0.03304716. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.29M. يتم تحديث سعر DORKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dork Lord الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.58K
- تغيير سعر Dork Lord خلال اليوم هو -21.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M

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أداء سعر Dork Lord (DORKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ -0.00927035999709549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ -0.0163183538 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00927035999709549-21.90%
30 يوم$ -0.0163183538-49.37%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Dork Lord (DORKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dork Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.02569831
$ 0.02569831$ 0.02569831

$ 0.04766615
$ 0.04766615$ 0.04766615

$ 0.151224
$ 0.151224$ 0.151224

-0.10%

-21.90%

-45.43%

معلومات سوق Dork Lord (DORKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 118.58K
$ 118.58K$ 118.58K

69.42M
69.42M 69.42M

ما هو Dork Lord ( DORKY )

Dork Lord ($DORKY) is a community-driven, ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by the dark and whimsical themes of Matt Furie’s comic characters. As a memecoin, $DORKY aligns with the popular cultural style established by figures like Pepe the Frog but introduces a distinctive twist by embodying the “final boss” character archetype. Dork Lord operates with a 100% circulating supply model, making it fully community-owned and eliminating developer-controlled reserves. The token structure includes a 0% buy/sell tax, which allows users to trade $DORKY without additional transaction costs imposed by the contract. Liquidity for $DORKY was added to Uniswap and has been locked, ensuring stability in the token's trading environment and building trust within the community.

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المصدر Dork Lord (DORKY)

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عملة DORKY إلى العملات المحلية

1 DORKY إلى AUD
A$0.052875456
1 DORKY إلى GBP
0.0261072564
1 DORKY إلى EUR
0.031394802
1 DORKY إلى USD
$0.03304716
1 DORKY إلى MYR
RM0.14871222
1 DORKY إلى TRY
1.1625990888
1 DORKY إلى JPY
¥5.1722110116
1 DORKY إلى RUB
3.3962566332
1 DORKY إلى INR
2.8070257704
1 DORKY إلى IDR
Rp533.0186350548
1 DORKY إلى PHP
1.9444948944
1 DORKY إلى EGP
￡E.1.6811090292
1 DORKY إلى BRL
R$0.2009267328
1 DORKY إلى CAD
C$0.0472574388
1 DORKY إلى BDT
3.9329425116
1 DORKY إلى NGN
51.1563427368
1 DORKY إلى UAH
1.3803798732
1 DORKY إلى VES
Bs1.68540516
1 DORKY إلى PKR
Rs9.1616641668
1 DORKY إلى KZT
17.2839951516
1 DORKY إلى THB
฿1.1298824004
1 DORKY إلى TWD
NT$1.0783288308
1 DORKY إلى CHF
Fr0.0294119724
1 DORKY إلى HKD
HK$0.2567764332
1 DORKY إلى MAD
.د.م0.3311325432