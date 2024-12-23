سعر Dork Lord (DORKY)
سعر Dork Lord (DORKY) المباشر لليوم هو USD 0.03304716. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.29M. يتم تحديث سعر DORKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dork Lord الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.58K
- تغيير سعر Dork Lord خلال اليوم هو -21.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DORKY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DORKY.
خلال اليوم، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ -0.00927035999709549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ -0.0163183538 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dork Lord مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00927035999709549
|-21.90%
|30 يوم
|$ -0.0163183538
|-49.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dork Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-21.90%
-45.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dork Lord ($DORKY) is a community-driven, ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by the dark and whimsical themes of Matt Furie’s comic characters. As a memecoin, $DORKY aligns with the popular cultural style established by figures like Pepe the Frog but introduces a distinctive twist by embodying the “final boss” character archetype. Dork Lord operates with a 100% circulating supply model, making it fully community-owned and eliminating developer-controlled reserves. The token structure includes a 0% buy/sell tax, which allows users to trade $DORKY without additional transaction costs imposed by the contract. Liquidity for $DORKY was added to Uniswap and has been locked, ensuring stability in the token's trading environment and building trust within the community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DORKY إلى AUD
A$0.052875456
|1 DORKY إلى GBP
￡0.0261072564
|1 DORKY إلى EUR
€0.031394802
|1 DORKY إلى USD
$0.03304716
|1 DORKY إلى MYR
RM0.14871222
|1 DORKY إلى TRY
₺1.1625990888
|1 DORKY إلى JPY
¥5.1722110116
|1 DORKY إلى RUB
₽3.3962566332
|1 DORKY إلى INR
₹2.8070257704
|1 DORKY إلى IDR
Rp533.0186350548
|1 DORKY إلى PHP
₱1.9444948944
|1 DORKY إلى EGP
￡E.1.6811090292
|1 DORKY إلى BRL
R$0.2009267328
|1 DORKY إلى CAD
C$0.0472574388
|1 DORKY إلى BDT
৳3.9329425116
|1 DORKY إلى NGN
₦51.1563427368
|1 DORKY إلى UAH
₴1.3803798732
|1 DORKY إلى VES
Bs1.68540516
|1 DORKY إلى PKR
Rs9.1616641668
|1 DORKY إلى KZT
₸17.2839951516
|1 DORKY إلى THB
฿1.1298824004
|1 DORKY إلى TWD
NT$1.0783288308
|1 DORKY إلى CHF
Fr0.0294119724
|1 DORKY إلى HKD
HK$0.2567764332
|1 DORKY إلى MAD
.د.م0.3311325432