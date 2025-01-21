سعر DOOMER (DOOMER)
سعر DOOMER (DOOMER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOOMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOOMER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K
- تغيير سعر DOOMER خلال اليوم هو +1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DOOMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOOMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOOMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOOMER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.70%
|30 يوم
|$ 0
|-16.10%
|60 يوم
|$ 0
|-55.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOOMER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+1.70%
-16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.
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