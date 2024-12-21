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سعر Domi (DOMI) المباشر لليوم هو USD 0.02150879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.49M . يتم تحديث سعر DOMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Domi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.19K - تغيير سعر Domi خلال اليوم هو +3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 440.76M

أداء سعر Domi (DOMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.00081518 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.0089822814 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.0193171690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.00785233673669775 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00081518 +3.94% 30 يوم $ +0.0089822814 +41.76% 60 يوم $ +0.0193171690 +89.81% 90 يوم $ +0.00785233673669775 +57.50%

تحليل سعر Domi (DOMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Domi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.020437$ 0.020437 $ 0.020437 24 ساعة مرتفع $ 0.02405191$ 0.02405191 $ 0.02405191 عالية طوال الوقت $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 تغير السعر (1 ساعة) +2.49% تغير السعر (1يوم) +3.94% تغير السعر (7 أيام) -35.34%

معلومات سوق Domi (DOMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: