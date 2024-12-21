سعر Domi (DOMI)
سعر Domi (DOMI) المباشر لليوم هو USD 0.02150879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.49M. يتم تحديث سعر DOMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Domi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.19K
- تغيير سعر Domi خلال اليوم هو +3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 440.76M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOMI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOMI.
خلال اليوم، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.00081518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.0089822814 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.0193171690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Domi مقابل USD هو $ +0.00785233673669775 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00081518
|+3.94%
|30 يوم
|$ +0.0089822814
|+41.76%
|60 يوم
|$ +0.0193171690
|+89.81%
|90 يوم
|$ +0.00785233673669775
|+57.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Domi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.49%
+3.94%
-35.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs. We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more). Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOMI إلى AUD
A$0.0341989761
|1 DOMI إلى GBP
￡0.0169919441
|1 DOMI إلى EUR
€0.0204333505
|1 DOMI إلى USD
$0.02150879
|1 DOMI إلى MYR
RM0.096789555
|1 DOMI إلى TRY
₺0.7568943201
|1 DOMI إلى JPY
¥3.3648351076
|1 DOMI إلى RUB
₽2.2141148426
|1 DOMI إلى INR
₹1.8271717105
|1 DOMI إلى IDR
Rp346.9159191737
|1 DOMI إلى PHP
₱1.2653621157
|1 DOMI إلى EGP
￡E.1.0943672352
|1 DOMI إلى BRL
R$0.1307734432
|1 DOMI إلى CAD
C$0.0307575697
|1 DOMI إلى BDT
৳2.5597610979
|1 DOMI إلى NGN
₦33.2437707361
|1 DOMI إلى UAH
₴0.8984221583
|1 DOMI إلى VES
Bs1.09694829
|1 DOMI إلى PKR
Rs5.9628818517
|1 DOMI إلى KZT
₸11.2493122579
|1 DOMI إلى THB
฿0.7336648269
|1 DOMI إلى TWD
NT$0.7018318177
|1 DOMI إلى CHF
Fr0.0191428231
|1 DOMI إلى HKD
HK$0.1671232983
|1 DOMI إلى MAD
.د.م0.2155180758