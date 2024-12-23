سعر Dollar (DOLLAR)
سعر Dollar (DOLLAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.24K. يتم تحديث سعر DOLLAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.01K
- تغيير سعر Dollar خلال اليوم هو +8.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.46M
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خلال اليوم، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.99%
|30 يوم
|$ 0
|-49.61%
|60 يوم
|$ 0
|-71.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.96%
+8.99%
-9.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.
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