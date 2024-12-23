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سعر Dollar (DOLLAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.24K . يتم تحديث سعر DOLLAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.01K - تغيير سعر Dollar خلال اليوم هو +8.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.46M

أداء سعر Dollar (DOLLAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.99% 30 يوم $ 0 -49.61% 60 يوم $ 0 -71.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dollar (DOLLAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00730902$ 0.00730902 $ 0.00730902 تغير السعر (1 ساعة) +1.96% تغير السعر (1يوم) +8.99% تغير السعر (7 أيام) -9.36%

معلومات سوق Dollar (DOLLAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: