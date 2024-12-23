سعر DogeGF (DOGEGF)
سعر DogeGF (DOGEGF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.70M. يتم تحديث سعر DOGEGF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeGF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.80K
- تغيير سعر DogeGF خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27,508.93T
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خلال اليوم، كان سعر DogeGF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeGF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeGF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeGF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.31%
|30 يوم
|$ 0
|+0.15%
|60 يوم
|$ 0
|+73.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeGF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
-1.31%
-24.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users.
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