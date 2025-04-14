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سعر DOGE ROCKET (ROCKET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.01K . يتم تحديث سعر ROCKET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOGE ROCKET الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DOGE ROCKET خلال اليوم هو -8.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر DOGE ROCKET (ROCKET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOGE ROCKET مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGE ROCKET مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGE ROCKET مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGE ROCKET مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOGE ROCKET (ROCKET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGE ROCKET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00175027$ 0.00175027 $ 0.00175027 تغير السعر (1 ساعة) -5.78% تغير السعر (1يوم) -8.13% تغير السعر (7 أيام) -32.99%

معلومات سوق DOGE ROCKET (ROCKET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: