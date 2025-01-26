سعر Dogcoin (DCOIN)
سعر Dogcoin (DCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.0022799. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 766.41K
- تغيير سعر Dogcoin خلال اليوم هو -67.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogcoin مقابل USD هو $ -0.004767029735664769 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004767029735664769
|-67.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.93%
-67.64%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits.
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