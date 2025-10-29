سعر Doctor Mutant المباشر اليوم هو 0.00004259 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DRMUTANT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DRMUTANT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Doctor Mutant المباشر اليوم هو 0.00004259 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DRMUTANT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DRMUTANT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Doctor Mutant

سعر Doctor Mutant (DRMUTANT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DRMUTANT إلى USD:

--
----
-6.30%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Doctor Mutant (DRMUTANT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:34:55 (UTC+8)

معلومات سعر Doctor Mutant (DRMUTANT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000422
$ 0.0000422$ 0.0000422
24 ساعة منخفض
$ 0.00004609
$ 0.00004609$ 0.00004609
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000422
$ 0.0000422$ 0.0000422

$ 0.00004609
$ 0.00004609$ 0.00004609

$ 0.00232529
$ 0.00232529$ 0.00232529

$ 0.00003369
$ 0.00003369$ 0.00003369

+0.12%

-6.37%

-8.07%

-8.07%

سعر Doctor Mutant (DRMUTANT) في الوقت الحقيقي هو $0.00004259. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRMUTANT بين أدنى سعر $ 0.0000422 وأعلى سعر $ 0.00004609، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRMUTANT على الإطلاق هو $ 0.00232529، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003369.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRMUTANT +0.12% على مدار الساعة الماضية، -6.37% على مدار 24 ساعة، و -8.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doctor Mutant (DRMUTANT)

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

--
----

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doctor Mutant هي $ 42.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRMUTANT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.57K.

سجل سعر Doctor Mutant (DRMUTANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doctor Mutant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doctor Mutant مقابل USD هو $ -0.0000185431 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doctor Mutant مقابل USD هو $ -0.0000329535 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doctor Mutant مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.37%
30 يوم$ -0.0000185431-43.53%
60 يوم$ -0.0000329535-77.37%
90 يوم$ 0--

ما هو Doctor Mutant ( DRMUTANT )

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

المصدر Doctor Mutant (DRMUTANT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Doctor Mutant (USD)

كم ستكون قيمة Doctor Mutant (DRMUTANT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Doctor Mutant (DRMUTANT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Doctor Mutant.

تحقق الآن من توقعات سعر Doctor Mutant!

عملة DRMUTANT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Doctor Mutant (DRMUTANT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Doctor Mutant (DRMUTANT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DRMUTANT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Doctor Mutant (DRMUTANT)

كم يساوي Doctor Mutant (DRMUTANT) اليوم؟
سعر DRMUTANT المباشر في USD هو USD 0.00004259، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DRMUTANT إلى USD الحالي؟
سعر DRMUTANT إلى USD الحالي هو $ 0.00004259. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Doctor Mutant ؟
القيمة السوقية لعملة DRMUTANT هي $ 42.57K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DRMUTANT؟
العرض المتداول لتوكن DRMUTANT هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DRMUTANT؟
حقق DRMUTANT سعرًا قياسيًا قدره 0.00232529 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DRMUTANT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00003369 DRMUTANT.
ما هو حجم تداول DRMUTANT؟
حجم تداول DRMUTANT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DRMUTANT هذا العام؟
قد يرتفع DRMUTANT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DRMUTANT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:34:55 (UTC+8)

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

