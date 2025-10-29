معلومات سعر Doctor Mutant (DRMUTANT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000422 $ 0.0000422 $ 0.0000422 24 ساعة منخفض $ 0.00004609 $ 0.00004609 $ 0.00004609 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000422$ 0.0000422 $ 0.0000422 24 ساعة مرتفع $ 0.00004609$ 0.00004609 $ 0.00004609 عالية طوال الوقت $ 0.00232529$ 0.00232529 $ 0.00232529 أدنى سعر $ 0.00003369$ 0.00003369 $ 0.00003369 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -6.37% تغير السعر (7 أيام) -8.07% تغير السعر (7 أيام) -8.07%

سعر Doctor Mutant (DRMUTANT) في الوقت الحقيقي هو $0.00004259. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRMUTANT بين أدنى سعر $ 0.0000422 وأعلى سعر $ 0.00004609، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRMUTANT على الإطلاق هو $ 0.00232529، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003369.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRMUTANT +0.12% على مدار الساعة الماضية، -6.37% على مدار 24 ساعة، و -8.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doctor Mutant (DRMUTANT)

القيمة السوقية $ 42.57K$ 42.57K $ 42.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.57K$ 42.57K $ 42.57K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doctor Mutant هي $ 42.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRMUTANT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.57K.