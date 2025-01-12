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سعر DLP Duck (DUCK) المباشر لليوم هو USD 0.00188456 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.31K . يتم تحديث سعر DUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DLP Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.38 - تغيير سعر DLP Duck خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.27M

أداء سعر DLP Duck (DUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DLP Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DLP Duck مقابل USD هو $ +0.0004365566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DLP Duck مقابل USD هو $ -0.0000837788 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DLP Duck مقابل USD هو $ +0.0000077539046326643 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ +0.0004365566 +23.16% 60 يوم $ -0.0000837788 -4.44% 90 يوم $ +0.0000077539046326643 +0.41%

تحليل سعر DLP Duck (DUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DLP Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150898$ 0.00150898 $ 0.00150898 24 ساعة مرتفع $ 0.00196035$ 0.00196035 $ 0.00196035 عالية طوال الوقت $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -7.56%

معلومات سوق DLP Duck (DUCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: