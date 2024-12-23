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سعر Divinely Protected (DP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.39K . يتم تحديث سعر DP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Divinely Protected الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94K - تغيير سعر Divinely Protected خلال اليوم هو -15.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.93M

أداء سعر Divinely Protected (DP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Divinely Protected مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Divinely Protected مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Divinely Protected مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Divinely Protected مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.44% 30 يوم $ 0 -94.44% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Divinely Protected (DP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Divinely Protected: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00497012$ 0.00497012 $ 0.00497012 تغير السعر (1 ساعة) +3.16% تغير السعر (1يوم) -15.44% تغير السعر (7 أيام) -37.12%

معلومات سوق Divinely Protected (DP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: