شعار Dippy

سعر Dippy (SN11)

USD

مخطط سعر Dippy (SN11) المباشر

$3.22
$3.22$3.22
-6.60%(1D)

سعر Dippy (SN11) لليوم

سعر Dippy (SN11) المباشر لليوم هو USD 3.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.09M. يتم تحديث سعر SN11 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dippy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dippy خلال اليوم هو -6.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN11 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN11.

أداء سعر Dippy (SN11) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ -0.211832844039897 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.211832844039897-6.18%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Dippy (SN11)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dippy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3.09
$ 3.09$ 3.09

$ 3.48
$ 3.48$ 3.48

$ 4.43
$ 4.43$ 4.43

-0.59%

-6.18%

-24.95%

معلومات سوق Dippy (SN11)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

--
----

1.27M
1.27M 1.27M

ما هو Dippy ( SN11 )

AI friends that care about you

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dippy (SN11)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Dippy (SN11)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dippy (SN11) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN11 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dippy (SN11)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة SN11 إلى العملات المحلية

1 SN11 إلى VND
84,471.15
1 SN11 إلى AUD
A$4.9434
1 SN11 إلى GBP
2.3754
1 SN11 إلى EUR
2.7606
1 SN11 إلى USD
$3.21
1 SN11 إلى MYR
RM13.6104
1 SN11 إلى TRY
126.8592
1 SN11 إلى JPY
¥466.413
1 SN11 إلى RUB
251.9529
1 SN11 إلى INR
277.5045
1 SN11 إلى IDR
Rp52,622.9424
1 SN11 إلى KRW
4,409.3202
1 SN11 إلى PHP
182.2317
1 SN11 إلى EGP
￡E.160.9494
1 SN11 إلى BRL
R$17.6229
1 SN11 إلى CAD
C$4.3656
1 SN11 إلى BDT
392.3904
1 SN11 إلى NGN
4,953.672
1 SN11 إلى UAH
133.3113
1 SN11 إلى VES
Bs327.42
1 SN11 إلى PKR
Rs909.3288
1 SN11 إلى KZT
1,664.9307
1 SN11 إلى THB
฿104.646
1 SN11 إلى TWD
NT$94.7913
1 SN11 إلى AED
د.إ11.7807
1 SN11 إلى CHF
Fr2.6001
1 SN11 إلى HKD
HK$25.1664
1 SN11 إلى MAD
.د.م29.2431
1 SN11 إلى MXN
$60.99