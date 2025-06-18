سعر Dippy (SN11)
سعر Dippy (SN11) المباشر لليوم هو USD 3.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.09M. يتم تحديث سعر SN11 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dippy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dippy خلال اليوم هو -6.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ -0.211832844039897 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dippy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.211832844039897
|-6.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dippy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-6.18%
-24.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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