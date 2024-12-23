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سعر Dinero (DINERO) المباشر لليوم هو USD 0.072918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.71M . يتم تحديث سعر DINERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 325.62K - تغيير سعر Dinero خلال اليوم هو +9.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 626.84M

أداء سعر Dinero (DINERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinero مقابل USD هو $ +0.00661726 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinero مقابل USD هو $ +0.0028698847 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinero مقابل USD هو $ +0.0659769137 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinero مقابل USD هو $ +0.00826199351840465 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00661726 +9.98% 30 يوم $ +0.0028698847 +3.94% 60 يوم $ +0.0659769137 +90.48% 90 يوم $ +0.00826199351840465 +12.78%

تحليل سعر Dinero (DINERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.065552$ 0.065552 $ 0.065552 24 ساعة مرتفع $ 0.07522$ 0.07522 $ 0.07522 عالية طوال الوقت $ 0.194588$ 0.194588 $ 0.194588 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +9.98% تغير السعر (7 أيام) -14.27%

معلومات سوق Dinero (DINERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: