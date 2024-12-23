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سعر DIMO (DIMO) المباشر لليوم هو USD 0.179691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.89M . يتم تحديث سعر DIMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DIMO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.24K - تغيير سعر DIMO خلال اليوم هو +3.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 277.65M

أداء سعر DIMO (DIMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ +0.0068898 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ +0.0174879593 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ -0.0056949828 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ +0.0110794695576006 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0068898 +3.99% 30 يوم $ +0.0174879593 +9.73% 60 يوم $ -0.0056949828 -3.16% 90 يوم $ +0.0110794695576006 +6.57%

تحليل سعر DIMO (DIMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DIMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 24 ساعة مرتفع $ 0.179867$ 0.179867 $ 0.179867 عالية طوال الوقت $ 0.785628$ 0.785628 $ 0.785628 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +3.99% تغير السعر (7 أيام) -23.78%

معلومات سوق DIMO (DIMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: