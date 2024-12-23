سعر DIMO (DIMO)
سعر DIMO (DIMO) المباشر لليوم هو USD 0.179691. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.89M. يتم تحديث سعر DIMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DIMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.24K
- تغيير سعر DIMO خلال اليوم هو +3.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 277.65M
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خلال اليوم، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ +0.0068898 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ +0.0174879593 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ -0.0056949828 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DIMO مقابل USD هو $ +0.0110794695576006 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0068898
|+3.99%
|30 يوم
|$ +0.0174879593
|+9.73%
|60 يوم
|$ -0.0056949828
|-3.16%
|90 يوم
|$ +0.0110794695576006
|+6.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DIMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+3.99%
-23.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.
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