سعر dHEDGE DAO (DHT)
سعر dHEDGE DAO (DHT) المباشر لليوم هو USD 0.078331. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M. يتم تحديث سعر DHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dHEDGE DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 963.55
- تغيير سعر dHEDGE DAO خلال اليوم هو -1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.21M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DHT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DHT.
خلال اليوم، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ -0.00093244841249611 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ -0.0345147378 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ -0.0081736831 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ +0.00169556606918345 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00093244841249611
|-1.17%
|30 يوم
|$ -0.0345147378
|-44.06%
|60 يوم
|$ -0.0081736831
|-10.43%
|90 يوم
|$ +0.00169556606918345
|+2.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر dHEDGE DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-1.17%
-21.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DHT إلى AUD
A$0.1253296
|1 DHT إلى GBP
￡0.06188149
|1 DHT إلى EUR
€0.07441445
|1 DHT إلى USD
$0.078331
|1 DHT إلى MYR
RM0.3524895
|1 DHT إلى TRY
₺2.75568458
|1 DHT إلى JPY
¥12.25958481
|1 DHT إلى RUB
₽8.05007687
|1 DHT إلى INR
₹6.65343514
|1 DHT إلى IDR
Rp1,263.40304893
|1 DHT إلى PHP
₱4.60899604
|1 DHT إلى EGP
￡E.3.98391466
|1 DHT إلى BRL
R$0.47625248
|1 DHT إلى CAD
C$0.11201333
|1 DHT إلى BDT
৳9.32217231
|1 DHT إلى NGN
₦121.25482138
|1 DHT إلى UAH
₴3.27188587
|1 DHT إلى VES
Bs3.994881
|1 DHT إلى PKR
Rs21.71570313
|1 DHT إلى KZT
₸40.96789631
|1 DHT إلى THB
฿2.67813689
|1 DHT إلى TWD
NT$2.55594053
|1 DHT إلى CHF
Fr0.06971459
|1 DHT إلى HKD
HK$0.60863187
|1 DHT إلى MAD
.د.م0.78487662