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سعر dHEDGE DAO (DHT) المباشر لليوم هو USD 0.078331 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M . يتم تحديث سعر DHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dHEDGE DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 963.55 - تغيير سعر dHEDGE DAO خلال اليوم هو -1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.21M

أداء سعر dHEDGE DAO (DHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ -0.00093244841249611 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ -0.0345147378 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ -0.0081736831 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dHEDGE DAO مقابل USD هو $ +0.00169556606918345 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00093244841249611 -1.17% 30 يوم $ -0.0345147378 -44.06% 60 يوم $ -0.0081736831 -10.43% 90 يوم $ +0.00169556606918345 +2.21%

تحليل سعر dHEDGE DAO (DHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dHEDGE DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075055$ 0.075055 $ 0.075055 24 ساعة مرتفع $ 0.090819$ 0.090819 $ 0.090819 عالية طوال الوقت $ 5.52$ 5.52 $ 5.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -1.17% تغير السعر (7 أيام) -21.75%

معلومات سوق dHEDGE DAO (DHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: