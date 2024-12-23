سعر DexNet (DEXNET)
سعر DexNet (DEXNET) المباشر لليوم هو USD 0.064526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.79M. يتم تحديث سعر DEXNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexNet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.89K
- تغيير سعر DexNet خلال اليوم هو -1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 400.08M
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خلال اليوم، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ -0.00101704290206513 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ +0.0049198881 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ +0.0101405190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ +0.00770574530066905 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00101704290206513
|-1.55%
|30 يوم
|$ +0.0049198881
|+7.62%
|60 يوم
|$ +0.0101405190
|+15.72%
|90 يوم
|$ +0.00770574530066905
|+13.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
-1.55%
-12.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.
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