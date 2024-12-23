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سعر DexNet (DEXNET) المباشر لليوم هو USD 0.064526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.79M . يتم تحديث سعر DEXNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DexNet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.89K - تغيير سعر DexNet خلال اليوم هو -1.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 400.08M

أداء سعر DexNet (DEXNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ -0.00101704290206513 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ +0.0049198881 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ +0.0101405190 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DexNet مقابل USD هو $ +0.00770574530066905 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00101704290206513 -1.55% 30 يوم $ +0.0049198881 +7.62% 60 يوم $ +0.0101405190 +15.72% 90 يوم $ +0.00770574530066905 +13.56%

تحليل سعر DexNet (DEXNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DexNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063635$ 0.063635 $ 0.063635 24 ساعة مرتفع $ 0.065568$ 0.065568 $ 0.065568 عالية طوال الوقت $ 0.081607$ 0.081607 $ 0.081607 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -1.55% تغير السعر (7 أيام) -12.93%

معلومات سوق DexNet (DEXNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: