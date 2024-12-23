سعر DexKit (KIT)
سعر DexKit (KIT) المباشر لليوم هو USD 0.379933. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر KIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexKit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.15K
- تغيير سعر DexKit خلال اليوم هو -3.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M
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خلال اليوم، كان سعر DexKit مقابل USD هو $ -0.0121390862007446 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexKit مقابل USD هو $ +0.0428364579 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexKit مقابل USD هو $ +0.1769773505 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexKit مقابل USD هو $ +0.1031492699282062 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0121390862007446
|-3.09%
|30 يوم
|$ +0.0428364579
|+11.27%
|60 يوم
|$ +0.1769773505
|+46.58%
|90 يوم
|$ +0.1031492699282062
|+37.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexKit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-3.09%
-5.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions.
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