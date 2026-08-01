سعر DexCheck AI اليوم

السعر المباشر لمشروع DexCheck AI (DCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DCK.

يحتل DexCheck AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 88,982، مع عرض متداول قدره 704.96M DCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.182736، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DCK بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-18.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DexCheck AI (DCK)

القيمة السوقية $ 88.98K$ 88.98K $ 88.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93.08K$ 93.08K $ 93.08K إمداد دورة التداول 704.96M 704.96M 704.96M إجمالي العرض 960,416,753.7527592 960,416,753.7527592 960,416,753.7527592

القيمة السوقية الحالية لـ DexCheck AI هي $ 88.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCK يبلغ 704.96M، مع إجمالي عرض 960416753.7527592. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.08K.