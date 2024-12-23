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سعر DerivaDAO (DDX) المباشر لليوم هو USD 0.04979404 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M . يتم تحديث سعر DDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DerivaDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.56 - تغيير سعر DerivaDAO خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.23M

أداء سعر DerivaDAO (DDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ -0.0266437351 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ +0.0039097832 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ -0.0266437351 -53.50% 60 يوم $ +0.0039097832 +7.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DerivaDAO (DDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DerivaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04966668$ 0.04966668 $ 0.04966668 24 ساعة مرتفع $ 0.04993765$ 0.04993765 $ 0.04993765 عالية طوال الوقت $ 15.28$ 15.28 $ 15.28 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +1.46%

معلومات سوق DerivaDAO (DDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: