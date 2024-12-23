سعر DerivaDAO (DDX)
سعر DerivaDAO (DDX) المباشر لليوم هو USD 0.04979404. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M. يتم تحديث سعر DDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DerivaDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.56
- تغيير سعر DerivaDAO خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 53.23M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DDX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DDX.
خلال اليوم، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ -0.0266437351 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ +0.0039097832 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DerivaDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ -0.0266437351
|-53.50%
|60 يوم
|$ +0.0039097832
|+7.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DerivaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
+1.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DDX إلى AUD
A$0.079670464
|1 DDX إلى GBP
￡0.0393372916
|1 DDX إلى EUR
€0.047304338
|1 DDX إلى USD
$0.04979404
|1 DDX إلى MYR
RM0.22407318
|1 DDX إلى TRY
₺1.7517543272
|1 DDX إلى JPY
¥7.7932652004
|1 DDX إلى RUB
₽5.1173334908
|1 DDX إلى INR
₹4.2295057576
|1 DDX إلى IDR
Rp803.1295649812
|1 DDX إلى PHP
₱2.9298813136
|1 DDX إلى EGP
￡E.2.5325248744
|1 DDX إلى BRL
R$0.3027477632
|1 DDX إلى CAD
C$0.0712054772
|1 DDX إلى BDT
৳5.9259887004
|1 DDX إلى NGN
₦77.0801780392
|1 DDX إلى UAH
₴2.0798970508
|1 DDX إلى VES
Bs2.53949604
|1 DDX إلى PKR
Rs13.8044017092
|1 DDX إلى KZT
₸26.0427808604
|1 DDX إلى THB
฿1.7024582276
|1 DDX إلى TWD
NT$1.6247795252
|1 DDX إلى CHF
Fr0.0443166956
|1 DDX إلى HKD
HK$0.3868996908
|1 DDX إلى MAD
.د.م0.4989362808