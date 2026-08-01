سعر Delabs Games اليوم

السعر المباشر لمشروع Delabs Games (DELABS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DELABS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DELABS.

يحتل Delabs Games حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 335,267، مع عرض متداول قدره 750.30M DELABS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DELABS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0197292، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DELABS بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و+41.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.23.

معلومات سوق Delabs Games (DELABS)

القيمة السوقية $ 335.27K$ 335.27K $ 335.27K الحجم (24 ساعة) $ 12.23$ 12.23 $ 12.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M إمداد دورة التداول 750.30M 750.30M 750.30M إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Delabs Games هي $ 335.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.23. العرض المتداول لـ DELABS يبلغ 750.30M، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.34M.