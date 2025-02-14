سعر Deep AI (DEEPAI)
سعر Deep AI (DEEPAI) المباشر لليوم هو USD 0.00035805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 350.85K. يتم تحديث سعر DEEPAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deep AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.84M
- تغيير سعر Deep AI خلال اليوم هو +22.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M
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خلال اليوم، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+22.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
+22.12%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.
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