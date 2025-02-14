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سعر Deep AI (DEEPAI) المباشر لليوم هو USD 0.00035805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 350.85K . يتم تحديث سعر DEEPAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deep AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.84M - تغيير سعر Deep AI خلال اليوم هو +22.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M

أداء سعر Deep AI (DEEPAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +22.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deep AI (DEEPAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0002932$ 0.0002932 $ 0.0002932 24 ساعة مرتفع $ 0.00037167$ 0.00037167 $ 0.00037167 عالية طوال الوقت $ 0.00037167$ 0.00037167 $ 0.00037167 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) +22.12% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Deep AI (DEEPAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: