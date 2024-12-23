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سعر Decentral Games (DG) المباشر لليوم هو USD 0.01478697 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.86M . يتم تحديث سعر DG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentral Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.80 - تغيير سعر Decentral Games خلال اليوم هو +12.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 937.51M

أداء سعر Decentral Games (DG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentral Games مقابل USD هو $ +0.00164822 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentral Games مقابل USD هو $ +0.0018087998 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentral Games مقابل USD هو $ -0.0006776912 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentral Games مقابل USD هو $ +0.000882108817074562 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00164822 +12.54% 30 يوم $ +0.0018087998 +12.23% 60 يوم $ -0.0006776912 -4.58% 90 يوم $ +0.000882108817074562 +6.34%

تحليل سعر Decentral Games (DG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentral Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01229518$ 0.01229518 $ 0.01229518 24 ساعة مرتفع $ 0.01482711$ 0.01482711 $ 0.01482711 عالية طوال الوقت $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +12.54% تغير السعر (7 أيام) -5.47%

معلومات سوق Decentral Games (DG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: