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سعر Dayhub (DAY) المباشر لليوم هو USD 0.00580526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.79M . يتم تحديث سعر DAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dayhub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.85K - تغيير سعر Dayhub خلال اليوم هو -10.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 653.69M

أداء سعر Dayhub (DAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dayhub مقابل USD هو $ -0.000686036226148414 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dayhub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dayhub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dayhub مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000686036226148414 -10.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dayhub (DAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dayhub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0057914$ 0.0057914 $ 0.0057914 24 ساعة مرتفع $ 0.00657649$ 0.00657649 $ 0.00657649 عالية طوال الوقت $ 0.00758727$ 0.00758727 $ 0.00758727 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -10.56% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

معلومات سوق Dayhub (DAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: