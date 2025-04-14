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سعر Dagora (DADA) المباشر لليوم هو USD 0.00668051 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 621.08K . يتم تحديث سعر DADA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dagora الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dagora خلال اليوم هو -4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.26M

أداء سعر Dagora (DADA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ -0.000343383397525646 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000343383397525646 -4.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dagora (DADA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dagora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00653963$ 0.00653963 $ 0.00653963 24 ساعة مرتفع $ 0.0070317$ 0.0070317 $ 0.0070317 عالية طوال الوقت $ 0.00829224$ 0.00829224 $ 0.00829224 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -4.88% تغير السعر (7 أيام) -9.37%

معلومات سوق Dagora (DADA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: