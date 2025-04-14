سعر Dagora (DADA)
سعر Dagora (DADA) المباشر لليوم هو USD 0.00668051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 621.08K. يتم تحديث سعر DADA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dagora الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dagora خلال اليوم هو -4.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 92.26M
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خلال اليوم، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ -0.000343383397525646 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dagora مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000343383397525646
|-4.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dagora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-4.88%
-9.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.
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