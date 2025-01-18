سعر Daddy Doge (DADDYDOGE)
سعر Daddy Doge (DADDYDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DADDYDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daddy Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.68
- تغيير سعر Daddy Doge خلال اليوم هو +1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Daddy Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daddy Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daddy Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daddy Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.23%
|30 يوم
|$ 0
|+0.29%
|60 يوم
|$ 0
|+13.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daddy Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
+1.23%
+3.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Daddy Doge is a deflationary token that acts as a store of value on the binance smart chain. Each transaction has a unique tax that distributes tokens to holders, adds liquidity to the pool and increases funds in the marketing wallet.
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