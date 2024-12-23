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سعر CVI (GOVI) المباشر لليوم هو USD 0.062035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.54K . يتم تحديث سعر GOVI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CVI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.63K - تغيير سعر CVI خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.44M

أداء سعر CVI (GOVI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CVI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CVI مقابل USD هو $ -0.0169525712 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CVI مقابل USD هو $ -0.0064946302 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CVI مقابل USD هو $ -0.01552793748788032 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ -0.0169525712 -27.32% 60 يوم $ -0.0064946302 -10.46% 90 يوم $ -0.01552793748788032 -20.01%

تحليل سعر CVI (GOVI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CVI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.061923$ 0.061923 $ 0.061923 24 ساعة مرتفع $ 0.063613$ 0.063613 $ 0.063613 عالية طوال الوقت $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -21.30%

معلومات سوق CVI (GOVI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: