توكنوميكس CVI (GOVI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CVI (GOVI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CVI (GOVI) CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. الموقع الرسمي: https://cvi.finance/ اشتر GOVI الآن!

توكنوميكس CVI (GOVI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CVI (GOVI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 299.07K $ 299.07K $ 299.07K إجمالي العرض: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M العرض المتداول: $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 619.85K $ 619.85K $ 619.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00866391 $ 0.00866391 $ 0.00866391 السعر الحالي: $ 0.01937158 $ 0.01937158 $ 0.01937158 معرفة المزيد عن سعر CVI (GOVI)

توكنوميكس CVI (GOVI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CVI (GOVI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOVI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOVI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOVI، استكشف السعر المباشر لتوكن GOVI!

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