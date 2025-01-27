سعر CryptoHog (HOGSCOIN)
سعر CryptoHog (HOGSCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00189922. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOGSCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoHog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.69K
- تغيير سعر CryptoHog خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CryptoHog مقابل USD هو $ -0.000119502015068128 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoHog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoHog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoHog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000119502015068128
|-5.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoHog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-5.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!
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￡0.001519376
|1 HOGSCOIN إلى EUR
€0.001804259
|1 HOGSCOIN إلى USD
$0.00189922
|1 HOGSCOIN إلى MYR
RM0.0083375758
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₺0.0677261852
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¥0.2954996398
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₽0.1863514664
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₹0.163712764
|1 HOGSCOIN إلى IDR
Rp30.6325763566
|1 HOGSCOIN إلى PHP
₱0.1106675494
|1 HOGSCOIN إلى EGP
￡E.0.095720688
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R$0.0112243902
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৳0.2311730584
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₦2.9582820486
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₴0.0794443726
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Bs0.10635632
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₸0.9820106932
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฿0.063908753
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NT$0.0621804628
|1 HOGSCOIN إلى CHF
Fr0.001709298
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HK$0.0147759316
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.د.م0.0189162312