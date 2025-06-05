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سعر Cryptocurrency Coin (CRYPTO) المباشر لليوم هو USD 0.00533155 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.32M . يتم تحديث سعر CRYPTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cryptocurrency Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cryptocurrency Coin خلال اليوم هو +14.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Cryptocurrency Coin (CRYPTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ +0.00068273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00068273 +14.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptocurrency Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00432361$ 0.00432361 $ 0.00432361 24 ساعة مرتفع $ 0.00556484$ 0.00556484 $ 0.00556484 عالية طوال الوقت $ 0.00826471$ 0.00826471 $ 0.00826471 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +14.69% تغير السعر (7 أيام) -1.13%

معلومات سوق Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: