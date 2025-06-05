سعر Cryptocurrency Coin (CRYPTO)
سعر Cryptocurrency Coin (CRYPTO) المباشر لليوم هو USD 0.00533155. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.32M. يتم تحديث سعر CRYPTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptocurrency Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cryptocurrency Coin خلال اليوم هو +14.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ +0.00068273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptocurrency Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00068273
|+14.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptocurrency Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+14.69%
-1.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.
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