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سعر Crypto Deal Token المباشر اليوم هو 0.051923 USD. القيمة السوقية لـ CDT هي 28,610 USD. تابع تحديثات أسعار CDT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Crypto Deal Token المباشر اليوم هو 0.051923 USD. القيمة السوقية لـ CDT هي 28,610 USD. تابع تحديثات أسعار CDT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CDT

معلومات سعر CDT

ما هو CDT

الوثيقة البيضاء لـ CDT

الموقع الرسمي لـ CDT

اقتصاد توكن CDT

توقعات سعر CDT

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شعار Crypto Deal Token

سعر Crypto Deal Token (CDT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CDT إلى USD:

$0.051923
$0.051923$0.051923
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Crypto Deal Token (CDT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:38:48 (UTC+8)

سعر Crypto Deal Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Crypto Deal Token (CDT) اليوم هو $ 0.051923، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CDT الحالي إلى USD هو $ 0.051923 لكل CDT.

يحتل Crypto Deal Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,610، مع عرض متداول قدره 551.00K CDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CDT بين $ 0.051911 (أدنى) و$ 0.051978 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.27، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.051911.

على المدى القصير، تحرك CDT بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.03.

معلومات سوق Crypto Deal Token (CDT)

$ 28.61K
$ 28.61K$ 28.61K

$ 4.03
$ 4.03$ 4.03

$ 28.61K
$ 28.61K$ 28.61K

551.00K
551.00K 551.00K

551,000.0
551,000.0 551,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Deal Token هي $ 28.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.03. العرض المتداول لـ CDT يبلغ 551.00K، مع إجمالي عرض 551000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.61K.

سجل سعر Crypto Deal Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.051911
$ 0.051911$ 0.051911
24 ساعة منخفض
$ 0.051978
$ 0.051978$ 0.051978
24 ساعة مرتفع

$ 0.051911
$ 0.051911$ 0.051911

$ 0.051978
$ 0.051978$ 0.051978

$ 14.27
$ 14.27$ 14.27

$ 0.051911
$ 0.051911$ 0.051911

0.00%

-0.09%

-4.95%

-4.95%

سجل سعر Crypto Deal Token (CDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Deal Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Deal Token مقابل USD هو $ -0.0013164090 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Deal Token مقابل USD هو $ -0.0203825190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Deal Token مقابل USD هو $ +0.00000003430023073 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.09%
30 يوم$ -0.0013164090-2.53%
60 يوم$ -0.0203825190-39.25%
90 يوم$ +0.00000003430023073+0.00%

توقعات أسعار Crypto Deal Token

Crypto Deal Token (CDT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CDT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCrypto Deal Token (CDT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Crypto Deal Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Crypto Deal Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CDT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Crypto Deal Token.

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المصدر Crypto Deal Token (CDT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

BNB Chain Ecosystem

نبذة عن Crypto Deal Token

ما هو السعر الحالي لـ Crypto Deal Token؟

يُتداول بسعر $0.051923، وقد أظهرت Crypto Deal Token حركة سعرية بنسبة -0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم CDT؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 551000.0 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Crypto Deal Token؟

تبلغ قيمتها السوقية $28610، وتحتل المرتبة #8040 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت CDT حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $0.051911 و$0.051978، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Crypto Deal Token مع فئة BNB Chain Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة BNB Chain Ecosystem، يتنافس CDT مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Crypto Deal Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:38:48 (UTC+8)

تحديثات Crypto Deal Token (CDT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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