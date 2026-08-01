سعر Crypto Deal Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Crypto Deal Token (CDT) اليوم هو $ 0.051923، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CDT الحالي إلى USD هو $ 0.051923 لكل CDT.

يحتل Crypto Deal Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,610، مع عرض متداول قدره 551.00K CDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CDT بين $ 0.051911 (أدنى) و$ 0.051978 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.27، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.051911.

على المدى القصير، تحرك CDT بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.03.

معلومات سوق Crypto Deal Token (CDT)

القيمة السوقية $ 28.61K$ 28.61K $ 28.61K الحجم (24 ساعة) $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.61K$ 28.61K $ 28.61K إمداد دورة التداول 551.00K 551.00K 551.00K إجمالي العرض 551,000.0 551,000.0 551,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Deal Token هي $ 28.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.03. العرض المتداول لـ CDT يبلغ 551.00K، مع إجمالي عرض 551000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.61K.