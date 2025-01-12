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سعر CRYORAT (CRYORAT) المباشر لليوم هو USD 0.144236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر CRYORAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CRYORAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.06K - تغيير سعر CRYORAT خلال اليوم هو +14.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.12M

أداء سعر CRYORAT (CRYORAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ +0.0186384 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ +0.1552827756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0186384 +14.84% 30 يوم $ +0.1552827756 +107.66% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CRYORAT (CRYORAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CRYORAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.125475$ 0.125475 $ 0.125475 24 ساعة مرتفع $ 0.152264$ 0.152264 $ 0.152264 عالية طوال الوقت $ 0.396807$ 0.396807 $ 0.396807 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +14.84% تغير السعر (7 أيام) -51.67%

معلومات سوق CRYORAT (CRYORAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: