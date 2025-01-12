سعر CRYORAT (CRYORAT)
سعر CRYORAT (CRYORAT) المباشر لليوم هو USD 0.144236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر CRYORAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRYORAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.06K
- تغيير سعر CRYORAT خلال اليوم هو +14.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.12M
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خلال اليوم، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ +0.0186384 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ +0.1552827756 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRYORAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0186384
|+14.84%
|30 يوم
|$ +0.1552827756
|+107.66%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRYORAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+14.84%
-51.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.
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