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سعر Crowny (CRWNY) المباشر لليوم هو USD 0.00183109 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M . يتم تحديث سعر CRWNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crowny الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.81K - تغيير سعر Crowny خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 700.60M

أداء سعر Crowny (CRWNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crowny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crowny مقابل USD هو $ -0.0003039928 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crowny مقابل USD هو $ -0.0002960323 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crowny مقابل USD هو $ -0.000046150663255255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.70% 30 يوم $ -0.0003039928 -16.60% 60 يوم $ -0.0002960323 -16.16% 90 يوم $ -0.000046150663255255 -2.45%

تحليل سعر Crowny (CRWNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crowny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00180227$ 0.00180227 $ 0.00180227 24 ساعة مرتفع $ 0.00195748$ 0.00195748 $ 0.00195748 عالية طوال الوقت $ 0.189898$ 0.189898 $ 0.189898 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) -25.55%

معلومات سوق Crowny (CRWNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: