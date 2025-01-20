سعر CRONUS (CRONUS)
سعر CRONUS (CRONUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRONUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRONUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 304.63
- تغيير سعر CRONUS خلال اليوم هو -6.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CRONUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRONUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRONUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRONUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.83%
|30 يوم
|$ 0
|-31.18%
|60 يوم
|$ 0
|-34.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRONUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-6.83%
-26.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cronus, a derivative of the RFI token, seeks to unite GambleFi and GameFi, offering users an engaging and rewarding experience that mutually benefits both the project and its users.
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