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سعر Cronos ID (CROID) المباشر لليوم هو USD 0.07616 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.53M . يتم تحديث سعر CROID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cronos ID الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.42K - تغيير سعر Cronos ID خلال اليوم هو -0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 164.59M

أداء سعر Cronos ID (CROID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cronos ID مقابل USD هو $ -0.00058758678040639 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cronos ID مقابل USD هو $ -0.0275423957 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cronos ID مقابل USD هو $ +0.0468456199 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cronos ID مقابل USD هو $ +0.02354306642359614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00058758678040639 -0.76% 30 يوم $ -0.0275423957 -36.16% 60 يوم $ +0.0468456199 +61.51% 90 يوم $ +0.02354306642359614 +44.74%

تحليل سعر Cronos ID (CROID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cronos ID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075804$ 0.075804 $ 0.075804 24 ساعة مرتفع $ 0.080422$ 0.080422 $ 0.080422 عالية طوال الوقت $ 0.459239$ 0.459239 $ 0.459239 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) -13.96%

معلومات سوق Cronos ID (CROID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: