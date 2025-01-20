سعر Crogecoin (CROGE)
سعر Crogecoin (CROGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CROGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crogecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر Crogecoin خلال اليوم هو +15.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crogecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crogecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crogecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crogecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.12%
|30 يوم
|$ 0
|-46.85%
|60 يوم
|$ 0
|-64.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crogecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
+15.12%
-1.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are one of the first meme to utility tokens in the Cronos space. Already achieving 1m in 3 days (very rare for cronos) We have become whitelisted on MMF (cronos largest exchange) and launched a new DAPP: https://dapp.crogecoin.com/dashboard Project is ran by 4 big name call channels in the BSC world. We are aiming to bring as much attention to CRO as possible, and turning it into a bigger space, hopefully one day taking over BSC market share. We are also planning on the first BSC to CRO bridge, which has never been done so far.
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