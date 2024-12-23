سعر croc cat (CROC)
سعر croc cat (CROC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.44K. يتم تحديث سعر CROC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق croc cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.22K
- تغيير سعر croc cat خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-50.54%
|60 يوم
|$ 0
|-50.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر croc cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.59%
-0.51%
-13.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
the cat has a croc on his head
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