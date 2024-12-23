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سعر croc cat (CROC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.44K . يتم تحديث سعر CROC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق croc cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.22K - تغيير سعر croc cat خلال اليوم هو -0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر croc cat (CROC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر croc cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.51% 30 يوم $ 0 -50.54% 60 يوم $ 0 -50.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر croc cat (CROC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر croc cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00529201$ 0.00529201 $ 0.00529201 تغير السعر (1 ساعة) +1.59% تغير السعر (1يوم) -0.51% تغير السعر (7 أيام) -13.91%

معلومات سوق croc cat (CROC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: