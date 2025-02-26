سعر Create (CREATE)
سعر Create (CREATE) المباشر لليوم هو USD 0.00000383. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 383.39K. يتم تحديث سعر CREATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Create الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.58K
- تغيير سعر Create خلال اليوم هو +6.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CREATE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CREATE.
خلال اليوم، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Create: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+6.57%
-1.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CREATE إلى AUD
A$0.0000060514
|1 CREATE إلى GBP
￡0.0000030257
|1 CREATE إلى EUR
€0.0000036385
|1 CREATE إلى USD
$0.00000383
|1 CREATE إلى MYR
RM0.0000169286
|1 CREATE إلى TRY
₺0.0001395269
|1 CREATE إلى JPY
¥0.0005725467
|1 CREATE إلى RUB
₽0.0003305673
|1 CREATE إلى INR
₹0.0003336313
|1 CREATE إلى IDR
Rp0.0627868752
|1 CREATE إلى PHP
₱0.0002217187
|1 CREATE إلى EGP
￡E.0.0001937214
|1 CREATE إلى BRL
R$0.0000220991
|1 CREATE إلى CAD
C$0.0000054769
|1 CREATE إلى BDT
৳0.0004641577
|1 CREATE إلى NGN
₦0.0057421275
|1 CREATE إلى UAH
₴0.0001592897
|1 CREATE إلى VES
Bs0.00024129
|1 CREATE إلى PKR
Rs0.0010683402
|1 CREATE إلى KZT
₸0.0019054633
|1 CREATE إلى THB
฿0.000129071
|1 CREATE إلى TWD
NT$0.000125624
|1 CREATE إلى CHF
Fr0.0000034087
|1 CREATE إلى HKD
HK$0.0000297591
|1 CREATE إلى MAD
.د.م0.0000378787