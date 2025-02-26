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سعر Create (CREATE) المباشر لليوم هو USD 0.00000383 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 383.39K . يتم تحديث سعر CREATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Create الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.58K - تغيير سعر Create خلال اليوم هو +6.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Create (CREATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Create مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Create (CREATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Create: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000342$ 0.00000342 $ 0.00000342 24 ساعة مرتفع $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 عالية طوال الوقت $ 0.00000509$ 0.00000509 $ 0.00000509 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +6.57% تغير السعر (7 أيام) -1.54%

معلومات سوق Create (CREATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: