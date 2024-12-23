سعر Crashout (CRASHOUT)
سعر Crashout (CRASHOUT) المباشر لليوم هو USD 0.00619674. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.18M. يتم تحديث سعر CRASHOUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crashout الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.91K
- تغيير سعر Crashout خلال اليوم هو +12.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ +0.00066477 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ -0.0007650253 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ +0.0308380561 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00066477
|+12.02%
|30 يوم
|$ -0.0007650253
|-12.34%
|60 يوم
|$ +0.0308380561
|+497.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crashout: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.12%
+12.02%
-16.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet.
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€0.005886903
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RM0.02788533
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₺0.2180013132
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