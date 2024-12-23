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سعر Crashout (CRASHOUT) المباشر لليوم هو USD 0.00619674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.18M . يتم تحديث سعر CRASHOUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crashout الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.91K - تغيير سعر Crashout خلال اليوم هو +12.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Crashout (CRASHOUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ +0.00066477 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ -0.0007650253 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ +0.0308380561 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crashout مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00066477 +12.02% 30 يوم $ -0.0007650253 -12.34% 60 يوم $ +0.0308380561 +497.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crashout (CRASHOUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crashout: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0054139$ 0.0054139 $ 0.0054139 24 ساعة مرتفع $ 0.00689685$ 0.00689685 $ 0.00689685 عالية طوال الوقت $ 0.01390293$ 0.01390293 $ 0.01390293 تغير السعر (1 ساعة) -6.12% تغير السعر (1يوم) +12.02% تغير السعر (7 أيام) -16.65%

معلومات سوق Crashout (CRASHOUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: