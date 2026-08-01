سعر Covalent X Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Covalent X Token (CXT) اليوم هو $ 0.00241152، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CXT الحالي إلى USD هو $ 0.00241152 لكل CXT.

يحتل Covalent X Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,337,995، مع عرض متداول قدره 967.15M CXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CXT بين $ 0.00238665 (أدنى) و$ 0.00247225 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.262856، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00219711.

على المدى القصير، تحرك CXT بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-4.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.20K.

معلومات سوق Covalent X Token (CXT)

القيمة السوقية $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M الحجم (24 ساعة) $ 91.20K$ 91.20K $ 91.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M إمداد دورة التداول 967.15M 967.15M 967.15M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Covalent X Token هي $ 2.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.20K. العرض المتداول لـ CXT يبلغ 967.15M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.40M.