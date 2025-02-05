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سعر Corgi Inu (CORGI) المباشر لليوم هو USD 0.00032293 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.49K . يتم تحديث سعر CORGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Corgi Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.36K - تغيير سعر Corgi Inu خلال اليوم هو -20.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر Corgi Inu (CORGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ -0.0002960788 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.12% 30 يوم $ -0.0002960788 -91.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Corgi Inu (CORGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Corgi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00031182$ 0.00031182 $ 0.00031182 24 ساعة مرتفع $ 0.00040428$ 0.00040428 $ 0.00040428 عالية طوال الوقت $ 0.00916099$ 0.00916099 $ 0.00916099 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) -20.12% تغير السعر (7 أيام) -27.42%

معلومات سوق Corgi Inu (CORGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: