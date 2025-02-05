سعر Corgi Inu (CORGI)
سعر Corgi Inu (CORGI) المباشر لليوم هو USD 0.00032293. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.49K. يتم تحديث سعر CORGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Corgi Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.36K
- تغيير سعر Corgi Inu خلال اليوم هو -20.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
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خلال اليوم، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ -0.0002960788 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Corgi Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.12%
|30 يوم
|$ -0.0002960788
|-91.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Corgi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
-20.12%
-27.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey!
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