سعر Cope (COPE)
سعر Cope (COPE) المباشر لليوم هو USD 0.01788958. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.34K. يتم تحديث سعر COPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cope الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K
- تغيير سعر Cope خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.36M
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خلال اليوم، كان سعر Cope مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cope مقابل USD هو $ +0.0088922053 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cope مقابل USD هو $ +0.0095819381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cope مقابل USD هو $ +0.008452181126648158 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ +0.0088922053
|+49.71%
|60 يوم
|$ +0.0095819381
|+53.56%
|90 يوم
|$ +0.008452181126648158
|+89.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cope: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-0.30%
-11.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.
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