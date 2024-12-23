احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COPE.

سعر Cope (COPE) المباشر لليوم هو USD 0.01788958 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.34K . يتم تحديث سعر COPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cope الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K - تغيير سعر Cope خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.36M

أداء سعر Cope (COPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cope مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cope مقابل USD هو $ +0.0088922053 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cope مقابل USD هو $ +0.0095819381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cope مقابل USD هو $ +0.008452181126648158 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ +0.0088922053 +49.71% 60 يوم $ +0.0095819381 +53.56% 90 يوم $ +0.008452181126648158 +89.56%

تحليل سعر Cope (COPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cope: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01781417$ 0.01781417 $ 0.01781417 24 ساعة مرتفع $ 0.01849962$ 0.01849962 $ 0.01849962 عالية طوال الوقت $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -11.93%

معلومات سوق Cope (COPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: