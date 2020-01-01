توكنوميكس Cope (COPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cope (COPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cope (COPE) COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2. الموقع الرسمي: https://www.unlimitedcope.com/ اشتر COPE الآن!

توكنوميكس Cope (COPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cope (COPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.46K $ 62.46K $ 62.46K إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 161.31K $ 161.31K $ 161.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00304217 $ 0.00304217 $ 0.00304217 السعر الحالي: $ 0.00322615 $ 0.00322615 $ 0.00322615 معرفة المزيد عن سعر Cope (COPE)

توكنوميكس Cope (COPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cope (COPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COPE، استكشف السعر المباشر لتوكن COPE!

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