معلومات سعر Comcast xStock (CMCSAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 29.17 24 ساعة مرتفع $ 29.48 عالية طوال الوقت $ 34.79 أدنى سعر $ 29.17 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -2.38%

سعر Comcast xStock (CMCSAX) في الوقت الحقيقي هو $29.27. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CMCSAX بين أدنى سعر $ 29.17 وأعلى سعر $ 29.48، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCMCSAX على الإطلاق هو $ 34.79، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.17.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CMCSAX +0.27% على مدار الساعة الماضية، -0.41% على مدار 24 ساعة، و -2.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Comcast xStock (CMCSAX)

القيمة السوقية $ 176.65K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.04M إمداد دورة التداول 6.03K إجمالي العرض 35,546.76455512

القيمة السوقية الحالية لـ Comcast xStock هي $ 176.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CMCSAX يبلغ 6.03K، مع إجمالي عرض 35546.76455512. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.